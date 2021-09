Juventus Sampdoria, infortunio Dybala | Esce in lacrime

Juventus Sampdoria, Dybala esce in lacrime. Ora le sue condizioni preoccupano in vista della Champions League mercoledì sera.

Juventus Sampdora, Dybala esce in lacrime e lascia il campo inaspettatamente. Probabilmente il giocatore pensava già a mercoledì sera quando dovrà disputare un match importante contro il Chelsea. Al suo posto è subentrato Kulusevski. Dybala nei 20 minuti disputati ha fatto un’ottima gara anche autore di una splendida rete e fulcro offensivo e dinamico. Purtroppo il giocatore ha sentito tirare nuovamente il muscolo e forse per non rischiare ha dovuto lasciare il campo prima della fine del primo tempo, con tanto di ghiaccio sopra il ginocchio. Da valutare dunque le sue condizioni per mercoledì sera, partita cruciale per il girone contro il Chelsea neo campione d’Europa.

