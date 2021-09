Juventus-Sampdoria probabili formazioni: tra i pali si cambia

By

Poche ore e poi arriverà il fischio d’inizio di Juventus-Sampdoria, match valido per la sesta giornata di campionato. Si gioca alle 12.30.

Insolito orario per vedere all’opera la Juventus di Max Allegri, che dopo aver ottenuto i primi tre punti stagionali contro lo Spezia nel turno infrasettimanale ora cercano continuità contro i blucerchiati di D’Aversa. Partita che si preannuncia insidiosa considerando che la squadra ha all’orizzonte una importante partita in Champions contro il Chelsea. Il tecnico si affida ai suoi uomini migliori per ottenere un successo che sarebbe prezioso sotto tutti i punti di vista.

