Calciomercato Juventus, cambia tutto | La nuova offerta fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, la nuova offerta di un contratto fino al 2024 fa saltare il banco e apre a nuovi orizzonti.

Contro il Levante è entrato e in poco meno di 10 minuti è riuscito a trovare la rete che di fatto ha chiusa la gara, permettendo agli uomini di Koeman di conquistare tre punti di vitale importanza con i quali rimpolpare la propria classifica. Erede designato di Leo Messi, del quale porta la maglia numero 10, per tanti anni marchio di fabbrica della “Pulce” argentina, Ansu Fati deve ancora sciogliere le riserve sul suo futuro, dal momento che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i blaugrana in scadenza nel 2022, attirando su di sé le mire di tanti club, tra cui la Juventus.

Calciomercato Juventus, rebus Ansu Fati: la nuova offerta del Barcellona

Secondo quanto riportato dalla giornalista Helena Condis, molto attenta alle vicende in casa blaugrana, il Barcellona avrebbe messo sul piatto un’offerta triennale: contratto, dunque, fino al 2024, e non più fino al 2023 come inizialmente si pensava, per provare a convincere l’esterno offensivo classe ‘2002 a sposare il progetto catalano, del quale potrebbe diventare il nuovo ed indiscutibile punto di riferimento. Chiaramente l’offerta di prolungamento comprende anche un cospicuo aumento dell’ingaggio, proprio per stornare ogni possibile irruzione dei top club in giro per l’Europa.