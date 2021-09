Calciomercato Juventus, due in cambio di uno: la proposta del Barcellona

Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare rumore nonostante alla riapertura delle trattative manchino ancora tante settimane.

Gennaio 2022 sarà una finestra di mercato transitoria per la squadra di Massimiliano Allegri. È vero che se ci sarà l’occasione la dirigenza farà di tutto per puntellare l’attuale organico. Ma è altrettanto vero che i colpi da mettere a segno sono in previsione della prossima estate. I tifosi sognano elementi che possano spingere la Juventus verso traguardi sempre più importanti. E senz’altro la dirigenza avrà appuntato sul taccuino dei nomi come potenziali obiettivi e portare a Torino.

