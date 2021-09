Calciomercato Juventus, sirene dalla Premier per tre

Guardare al futuro e allo stesso tempo riuscire a mantenere in rosa i propri gioielli. E’ questa la missione per il 2022 del calciomercato della Juventus.

Nell’anno che verrà la dirigenza bianconera è attesa da un grande lavoro. Blindare i propri migliori giocatori è necessario per puntare sempre più alto, anche perché uno degli obiettivi è quello di ringiovanire l’organico e dunque si dovranno respingere gli assalti che arriveranno. Del resto proprio in questi giorni si sta parlando parecchio dell’ipotesi Premier League per due giovani sui quali si sta costruendo la Juventus del futuro.

Calciomercato Juventus, la Premier osserva i bianconeri

Secondo quanto si è letto su più testate negli ultimi giorni il Chelsea continua a tenere le antenne dritte su De Ligt. Il difensore olandese sarebbe uno degli obiettivi primari dei Blues che sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 120 milioni di euro per portarlo a Londra. Rimorso anche sul futuro di Kulusevski,che fa fatica ad essere un titolare fisso nella Juventus. Fabio Paratici, suo estimatore, a quanto pare vorrebbe fare un tentativo già a gennaio per portarlo al Tottenham. Ipotesi Premier League, ma non è una novità, anche per Ramsey. Il “Sun” ha parlato di una sua possibile partenza a gennaio, con Newcastle, Everton e West Ham. Non è da escludere che il club possa pensare di lasciarlo partire a zero per alleggerire il monte ingaggi.