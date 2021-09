Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra | L’ex vuole l’esterno bianconero

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra parlano di un forte interesse nei confronti dell’esterno bianconero.

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per il giovane esterno bianconero Kulusevski. Stando all’indiscrezione del ‘Mirror’, l’ex dirigente bianconero, ora al Tottenham, Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi sulla stella della Vecchia Signora. Non un titolare inamovibile di Allegri, Kulusevski potrebbe diventare un autentico obiettivo della squadra londinese. Stando infatti agli inglesi, il Tottenham valuterebbe un acquisto dell’esterno già nel mercato di riparazione a gennaio. Non c’è però ancora nessuna offerta ufficiale ma non è da escludersi un interessamento intenso già dai prossimi giorni.

Kulusevski al Tottenham | Paratici ci prova

Giocatore acquistato proprio la scorsa stagione che però non ha ancora risposto alle aspettative, proprio per questo motivo, nonostante la giovanissima età, Kulusevski è un classe 2000, lo svedese potrebbe diventare d’interesse per il Tottenham. Alcuni scout inglesi avrebbero già osservato il giocatore e viste le sue caratteristiche, il profilo potrebbe adattarsi molto bene con il calcio inglese.