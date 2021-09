La Juventus è a -10 dalla capolista Napoli, più verosimilmente a -8 dall’Inter dopo appena sei giornate di campionato. Lo scudetto è utopico.

Il portale calciomercato.com non ha dubbi: prendendo sempre gol la rimonta rimarrà un’impresa. Così la Juventus, dopo appena sei giornate di campionato, dovrebbe dire addio ai sogni scudetto e di rimonta. Questo specialmente alla luce degli infortuni di Dybala e Morata che hanno praticamente tagliato le gambe a Max per la partita in Champions con il Chelsea e per il derby contro il Torino. Due infortuni che segneranno, di molto, il già complicato cammino dei bianconeri.

Juventus, troppi gol incassati

La Vecchia Signora ha compiuto un passettino avanti in classifica. Continuando però a rischiare così tanto e contro chiunque, la scalata della Juventus ai primi rimarrà un’impresa. Non può essere un caso, infatti, che questa sia la ventunesima partita consecutiva di campionato in cui i bianconeri incassano almeno un gol. Lo fanno concedendo troppe occasioni anche alla Sampdoria che ne aveva appena incassati quattro dal Napoli senza segnarne nemmeno uno. Alla Juventus, per farla breve, la cautela tattica di Allegri non basta. Cambiando modulo e interpreti continua a concedere troppi spazi agli avversari. In più c’è la sesta formazione differente presentata da Max in campionato. Un modo come un altro per dire che le idee non sono poi così chiare…