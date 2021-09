Juventus Chelsea, ennesima tegola per Allegri | Altro titolare a rischio

Juventus Chelsea, quest’oggi ha svolto un lavoro personalizzato, e la sua presenza è fortemente a rischio.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Chelsea, gara valida per il secondo turno della fase a gironi di Champions League. Un match al quale la compagine di Allegri si interfaccia per cercare di proseguire la striscia di due vittorie consecutive in campionato, e di allungare la striscia di risultati utili consecutivi, ferma a quattro. Non sarà facile, però, allo Stadium, non solo perché Kean e compagni se la vedranno con i Campioni d’Europa uscenti del Chelsea, ma anche perché dovranno fare i conti con molte defezioni. Oltre a Morata e Dybala, infatti, Allegri potrebbe perdere anche Rabiot.

Juventus, lavoro personalizzato per Rabiot: a rischio per il match con il Chelsea

Come rivelato da calciomercato.it, infatti, dopo essere stato costretto a saltare la gara contro la Samp per un problema alla caviglia, nella seduta odierna Rabiot ha svolto un lavoro personalizzato. Ragion per cui, le sue condizioni dovranno essere valutate con estrema attenzione, e il rischio di non poterlo schierare contro il Chelsea è concreto. Un problema non da poco per Allegri, che in questo inizio di stagione ha fatto sovente affidamento all’ex mezzala del Psg, che ha sovente spronato, anche in conferenza stampa-