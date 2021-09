Calciomercato Juventus, c’è il via libera | Parola di Salihamidzic

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco si tira fuori dalla corsa al calciatore. Parola di “Brazzo”, ex bianconero e direttore sportivo dei bavaresi

Il colpo a parametro zero è ancora possibile. Anche perché una delle contendenti si è praticamente tirata fuori dalla corsa al difensore che, alla fine della stagione, si potrebbe liberare dal suo attuale club. E’ duello non solo in campo tra Juventus e Chelsea, che domani sera si sfideranno all’Allianz Stadium nel secondo turno del girone di Champions League. Anche sul mercato, molte trattative si potrebbero incrociare. Una su tutte è quella che porta al difensore tedesco, ex Roma, Rudiger.

Su di lui, oltre i bianconeri, c’è anche il Real Madrid. E c’era anche, secondo alcuni rumors di mercato, il Bayern Monaco. Ma oggi, a Dazn, ha parlato proprio il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, vecchia conoscenza juventina, che ha spiegato la situazione.

Calciomercato Juventus, ecco le parole di Salihamidzic

“Rudiger? Non va bene parlare di altri club. Abbiamo tanti difensori centrali comunque, ci siamo rafforzati e abbiamo preso un top come Dayot Upamecano. Abbiamo anche Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou e Benjamin Pavard”. Ecco le parole del dirigente del Bayern Monaco, che chiudono – potrebbero, comunque, essere anche dichiarazioni di facciata – a un possibile arrivo del difensore del Chelsea.

La Juve quindi rimane in corsa per il colpo a parametro zero. Anche se, come vi abbiamo spiegato ieri, il Real Madrid sembra aver messo sul piatto la bellezza di 10 milioni di euro d’ingaggio contro gli 8 che il Chelsea ha proposto per il rinnovo dell’accordo. Sarà comunque un’operazione non facile da portare a termine per nessuno. E non è detto, comunque, che la Juventus non tenti già a gennaio di anticipare tutti e chiudere l’affare.