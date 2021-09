Calciomercato Juventus, Chiesa “porta” il bomber | Pronti al grande colpo

Calciomercato Juventus, le parole del bomber non lasciano dubbi, l’ottimo rapporto con Chiesa potrebbe essere la marcia in più.

Calciomercato Juventus, Chiesa potrebbe essere la chiave vincente per convincere il bomber della Fiorentina Vlahovic a scegliere la Juve come sua prossima destinazione. Lo comunica lo stesso giocatore, che come viene riportato in un sondaggio di ‘Blastingnews’ ha parlato del suo ottimo rapporto con l’attuale esterno bianconero Federico Chiesa suo ex compagno alla Fiorentina. I due hanno un ottimo feeling che non si basa solo ad un’amicizia ma anche ad una vera e propria intesa sul campo.

Vlahovic loda Chiesa e la Juventus ci pensa

Ancora molto giovane, classe 2000 sul passaporto, Dusan Vlahovic ha già dimostrato di avere i numeri da grande attaccante. Andato in doppia cifra con la Fiorentina nella scorsa stagione, il bomber viola è pronto a fare l’ennesimo salto di qualità. Proprio la squadra bianconera starebbe cercando un profilo del genere, capace di fare la differenza sia in campionato ma anche in ambito europeo, un bomber d’area capace di segnare tanti gol.