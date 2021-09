Calciomercato Juventus: “Non vedo come sia possibile portarlo a Torino”

Mancano ancora tante settimane alla riapertura delle trattative ma il calciomercato della Juventus è sempre argomento caldo tra i tifosi bianconeri.

Il 2022 si sta avvicinando e non ci sono dubbi sul fatto la Juventus proverà a rinforzarsi cogliendo le occasioni che si presenteranno volta per volta sul mercato. Poi senza dubbio nel corso dell’estate si proverà a rendere sempre più forte una rosa che ha bisogno di essere ringiovanita pur tenendo sempre sott’occhio il monte ingaggi. Si sta parlando da qualche giorno di un ritorno di fiamma della squadra bianconera per Gigio Donnarumma, che al Psg per adesso non sta trovando che si aspettava anche se questa sera sarà titolare contro il Manchester City in Champions League.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri