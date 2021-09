Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Bernardo Silva cambia squadra

Calciomercato Juventus, dalla Spagna l’annuncio a sorpresa: Bernardo Silva lascerà il Manchester City di Guardiola.

Calciomercato Juventus, una bomba a ciel sereno. Da ‘Todofichajes.com’ arriva l’incredibile notizia di un possibile addio del centrocampista/ala del Manchester City. Pep Guardiola l’aveva giusto definito un giocatore straordinario e adesso l’ultima indiscrezione lo darebbe pronto all’addio già nel mercato invernale. La Juventus continua ad essere una delle squadre più interessante al suo acquisto.

La Juventus valuterebbe anche un prestito per intero con riscatto poi nella prossima stagione, colpo che andrebbe a chiudersi già nel mercato invernale di gennaio. Ma tra gli altri grandi club interessati a Silva, valuterebbe seriamente la firma del fuoriclasse portoghese anche il Bayern Monaco.

I tedeschi però lo vorrebbero solo in estate, così da sostituire il partente Lewandowski. Juventus dunque in pole per il possibile acquisto di Bernardo Silva sempre che il giocatore, alla fine, visto che è in scadenza di contratto proprio a giugno, non cambi idea all’ultimo. Ma per il momento il volere è quello di lasciare il club inglese, trovandosi così una nuova destinazione. In extremis alla trattativa potrebbe inserirsi, leggermente defilato, anche il Barcellona qualora non riuscisse ad ingaggiare Haaland che è sempre più orientato verso il Real Madrid.