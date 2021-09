Dybala rinnova con la Juventus | L’annuncio di Cherubini

Il capo dell’area tecnica Federico Cherubini ha parlato della situazione circa il rinnovo contrattuale di Dybala dando scadenze precise a riguardo.

Ieri Federico Cherubini è stato il protagonista di Inside the sport, ricevendo un riconoscimento speciale nell’evento promosso da Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori) e Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana). Sullo sfondo, però, le attenzioni sono per il rinnovo della Joya, oltre che per le sue condizioni di salute. Paulo Dybala, infatti, è stato convocato anche dall’Argentina, ma non potrà giocare a causa dell’infortunio al flessore. Così ci si può concentrare sul recupero. Nel suo intervento Cherubini tralascia l’ironia sugli otto punti in classifica della Juve. «Voglio sperare e pensare che questo premio arrivi per il percorso fatto all’interno del club. Ho iniziato a fare il dirigente in Lega Pro: è stato un cammino difficile ma molto stimolante».

Dybala e le parole di Cherubini

Il capo dell’area tecnica della Juventus, Federico Cherubini, ha parlato e la Gazzetta dello Sport stamattina ha fatto il punto della situazione. «Dico solo che c’è ottimismo e serenità – ha commentato -. Con Paulo abbiamo convenuto di prenderci un po’ di tempo, in considerazione dei tanti impegni ravvicinati di questo periodo». Ma dietro le parole in pubblico c’è anche un limite temporale: fine ottobre. La Vecchia Signora e Dybala, di fatto, si danno un mese per chiudere una pratica. Pratica che ha visto le parti avvicinarsi in maniera sensibile, visto che è stata trovata una chiave per dare corpo ai bonus di cui si parla da tempo.