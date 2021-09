Jorginho tra Pallone d’Oro e Juventus: «Penso solo ai bianconeri»

Jorginho parla della Juventus in vista della sfida di Champions League in programma domani sera all’Allianz Stadium di Torino.

Jorge Luiz Frello Filho, 29 anni, ha un valore di mercato attuale 45 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2023. Se qui ci sarà tutta una storia da scrivere – scrive la Gazzetta dello Sport – ha vissuto un 2021 da favola ed è legittimamente in corsa per l’assegnazione del Pallone d’oro. «Al momento, nei miei pensieri c’è la partita contro la Juventus, ma ho ancora alcuni trofei per cui lottare quest’anno – dice Jorginho -. Mi riferisco alla Nations League con la Nazionale a ottobre e poi la Coppa del mondo per club con il Chelsea, a dicembre. Il 2021 è stato straordinario e mi sto godendo questo momento. Già essere considerato un candidato credibile per il Pallone d’oro mi rende orgoglioso».

