Juventus-Chelsea, Allegri: “La formazione? Decido domattina”

E’ il giorno della vigilia di Juventus-Chelsea, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. A presentarla ci pensa mister Allegri.

Allo Stadium arrivano i campioni d’Europa in carica e per la Juventus non si preannuncia fatta una missione semplice. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri infatti si ritrova con l’attacco spuntato per la contemporanea assenza di Dybala e Morata. E per questo motivo sembra intenzionato a cambiare modulo affidandosi al 3-5-2. L’obiettivo è quello di tenere botta di fronte ad una squadra ormai collaudata e che da tempo sta raccogliendo dei risultati positivi. Queste le parole del tecnico nella consueta conferenza stampa del giorno prima.

