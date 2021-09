L’annuncio di Tacopina: “Entro 5 anni la Juventus me lo chiederà”

Della Juventus si parla sempre in chiave mercato riguardo i possibili colpi che la dirigenza bianconera potrebbe mettere a segno in futuro.

Poco si parla invece del futuro della panchina, anche perchè attualmente è saldamente nelle mani di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è stato richiamato in estate per aprire un ciclo vincente e ha quattro anni di contratto. Tutto il tempo necessario per cercare di riportare la Juventus alla vittoria dello scudetto e magari alla conquista di quella Champions che da tanto manca in bacheca. Chi gli succederà ovviamente adesso è impossibile dirlo. Ma c’è un presidente che pare avere le idee chiare su quello che potrebbe essere un profilo giusto per i bianconeri.

