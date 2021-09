Juventus-Chelsea streaming: dove vedere il match in diretta tv e sul web

Dove si potrà vedere Juventus-Chelsea? E’ questa la domanda che tanti tifosi bianconeri si stanno facendo a poche ore dal fischio d’inizio della contesa.

Punti pesanti in palio in questo confronto, nel quale la Juventus di Allegri si trova di fronte una squadra fortissima come quella londinese. Che ha un Lukaku in più in attacco che può fare la differenza. Servirà una gara senza sbavature per fare risultato. Oltre ai tifosi bianconeri allo Stadium ci saranno migliaia e migliaia di appassionati pronti ad incollarsi al teleschermo e a spingere Kean e compagni verso un successo che sarebbe importante per la classifica ma forse ancor più per il morale e l’autostima del gruppo.

