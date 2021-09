Calciomercato Juventus, filo diretto con la Samp | Addio in prestito

Calciomercato Juventus, i buoni rapporti con la Samp potrebbero agevolare la buona conclusione di un’altra trattativa.

Le strade di Luca Pellegrini e la Juventus potrebbero ritornare a separarsi, nuovamente. Già, perché l’ex Cagliari non ha ancora convinto, e le chances che possa restare anche gli altri anni in bianconero si stanno ridimensionando drasticamente. Il laterale non sembra aver compiuto quel processo di crescita che tutti si aspettavano, e potrebbe essere mandato in prestito a “farsi le ossa”, in un contesto nel quale trovare minuti e fiducia.

In questo senso, la Juve e la Samp potrebbero riconsolidare quei rapporti che la scorsa estate ha portato Ihattaren in prestito alla Sampdoria. E chissà che il futuro di Pellegrini non possa ripercorrere le stesse strade: secondo quanto riportato da calciomercato.com, i blucerchiati potrebbero bussare alla porta della Juve, per chiedere ai bianconeri il prestito del terzino sinistro, che fino ad ora ha avuto poco spazio per esprimere le sue qualità.