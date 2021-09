Calciomercato Juventus, affare con la Roma | Mourinho lo libera

Calciomercato Juventus, affare con la Roma a gennaio: Mourinho lo libera e i bianconeri ci starebbero pensando

Alla Juventus a gennaio serve un attaccante. E su questo ci sono veramente pochi dubbi. Ieri la squadra di Allegri contro il Chelsea in Champions League si è presentata solamente con Kean, che nemmeno ha giocato dall’inizio, perché il tecnico bianconero ha optato, vincendo la scommessa, su Bernardeschi falso nove. Ma è ovvio che è stata una scelta dettata dall’emergenza, e allora a gennaio qualcuno lì davanti serve, eccome.

Di nomi ne sono girati parecchi. Jovic, principalmente, che è in uscita dal Real Madrid. Ma secondo calcomercatoweb.it, in questo momento, si potrebbe anche aprire una soluzione tutta “italiana”. Un affare che potrebbe andare in porto con la Roma.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bomba dall’Inghilterra | C’è la svolta improvvisa