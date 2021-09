Calciomercato Juventus, via libera per Romagnoli | Partito l’affondo

Calciomercato Juventus, affare Romagnoli: la mossa del Milan apre uno spiraglio piuttosto importante. Le ultime.

Sebbene nelle ultime settimane, complice anche l’infortunio di Simon Kjaer, Stefano Pioli abbia fatto ricorso nuovamente ad Alessio Romagnoli, il futuro dell’ex capitano del Milan appare ancora in discussione. Non si segnalano contatti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza rossonera: non ci sono passi in avanti per il rinnovo del contratto del centrale, in scadenza nel 2022, che sarebbe entrato anche in orbita Juventus, che non è nuova a colpi low cost del genere.

Calciomercato Juventus, Milan su Zagadou: strada spianata per Romagnoli

La situazione di stasi, però, potrebbe essere giunta ad un punto di svolta, attraverso una conferma indiretta, ma non per questo inaspettata. Secondo quanto riportato da Weltfussball.de, il Milan sarebbe molto vicino all’acquisto del difensore francese classe ’99 Zagadou, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund. Laddove dovesse essere confermata quest’indiscrezione, alla luce dell’esplosione di Tomori, per il quale il Milan ha deciso di esercitare il riscatto dal Chelsea per 28 milioni di euro, gli spazi per Romagnoli si ridurrebbero ancora di più, lasciando presagire un addio del difensore a fine stagione. E la Juve osserva…