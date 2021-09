Calciomercato Juventus, bomba dall’Inghilterra | C’è la svolta improvvisa

Calciomercato Juventus, la rivelazione dall’Inghilterra segna una svolta improvvisa nella corsa al calciatore.

Il mercato non muore mai. Indiscrezioni e spifferi continuano a calamitare in maniera spasmodica l’attenzione degli addetti ai lavori, dal momento che non poche squadre stanno provando ad imbastire le prime manovre con le quali presentarsi ai nastri di partenza della prossima sessione estiva da una posizione di forza. Ne sa qualcosa la Juventus, alla quale negli ultimi giorni era stato accostato con una certa insistenza Bukayo Sako, talentuoso centrocampista inglese in forza all’Arsenal, che passo dopo passo si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista nello scacchiere tattico di Arteta.

Calciomercato Juventus, Arteta sicuro: Saka non si muove

Secondo quanto trapela dall’Inghilterra, e più nello specifico dal “Mirror”, l’intenzione del tecnico Arteta è, però, quella di continuare a puntare sulla mezzala britannica classe ‘2001, il cui contratto scade nel 2024. L’ex centrocampista ha elogiato pubblicamente la crescita del calciatore cresciuto nelle giovanile dei Gunners, ed intende farne un punto di riferimento importante per una compagine che, nel corso della sua storia, ha fatto della politica volta alla valorizzazione dei giovani un suo punto di forza. strada in salita, dunque, per la Juve: al momento non sembrano esserci i presupposti giusti per sferrare l’assalto decisivo.