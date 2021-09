Calciomercato Juventus, doppio addio | Futuro in Premier League

Per il calciomercato della Juventus sono sempre giorni caldi con i rumors che aumentano in vista della riapertura delle trattative fissate per il prossimo mese di gennaio.

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura delle trattative ma i tifosi si aspettano qualche nuovo innesto in una rosa impegnata su più fronti. C’è da capire dove la dirigenza, se ci sarà occasione, proverà ad intervenire per rendere l’organico di Allegri sempre più competitivo. Bisogna però pur sempre tenere d’occhio il bilancio, difficilmente ci saranno grandi investimenti. Per qualche elemento che potrebbe arrivare, altri invece potrebbero partire verso altri lidi.

