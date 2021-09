Ha fatto il gol più bello dell’anno: c’è anche la Juventus sulla giovane star

Juventus, sulla giovane stellina ci sono anche i bianconeri. Ecco le parole dell’agente che confermano l’interesse

Sulla giovane stellina che sta facendo parlare di sé, c’è anche la Juventus. Così come confermato dall’agente del quindicenne che si è messo in mostra siglando il gol più bello dell’anno. Mizak Azante ha già diverse proposte, così come confermato da Josep Epton che ne cura gli interessi. E’ stato lo stesso procuratore a parlarne a VoetbalNieuws: “Abbiamo già mostrato il ragazzo ad alcune società e abbiamo ricevuto interesse da Juventus, Manchester City, Manchester United e Genk”. La concorrenza, quindi, è davvero altissima.

Ha fatto il gol più bello dell’anno: ecco la rete di Azante

Probabilmente il suo gol lo avrete visto. E’ ben presto diventato virale sul web e ha già fatto il giro del mondo. Noi ve lo riproponiamo qui, per farvi vedere le qualità di questo ragazzino che come spiegato è entrato anche nel mirino della società bianconera. Azante dimostra di avere qualità, personalità, e quel pizzico di follia che serve in questi casi. Ovviamente potrebbe esplodere oppure finire nel dimenticatoio, come successo a molti suoi coetanei che sembravano pronti a diventare i nuovi Maradona o Pelé. Ma certamente rimane un elemento da seguire. Che la Juve cercherà di non farsi sfuggire nonostante la concorrenza appare assai agguerrita.