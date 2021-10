Calciomercato Juventus, preso un difensore francese | Annuncio UFFICIALE

Calciomercato Juventus, ultimato l’acquisto del difensore francese: arriva l’annuncio ufficiale del club bianconero.

Da alcuni anni la Juventus ha cambiato il proprio modus operandi, conferendo maggiore importanza all’acquisto di giocatori giovani, dal futuro assicurato, ma che siano in grado di rivelarsi utili anche nell’immediato. Ecco perché non sorprende affatto il comunicato apparso questo pomeriggio, nel quale il club bianconero, tramite i propri profili social, ha ufficializzato l’acquisto del difensore franco camerunense Obam Bandalo, classe ‘2005 che può essere utilizzato all’occorrenza sia come difensore centrale che come terzino destro, proveniente dal Nancy.

Il difensore si aggregherà all’Under 17 di Francesco Pedone, ed è stato acquisto a fronte di un indennizzo pari a circa 30 mila euro. Staremo a vedere quali saranno i suoi tempi di inserimento e se, eventualmente, riuscirà a bruciare le tappe, fermo restando che si tratta di un calciatore del quale si dice un gran bene, e che cercherà di ritagliarsi i proprio spazi di inserimento.