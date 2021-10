Juventus, derby all’orizzonte: le possibili novità di Allegri

La Juventus esce con il morale a mille dalla sfida di Champions League contro il Chelsea. I bianconeri guardano avanti con fiducia.

Una partita quasi perfetta quella disputata dalla squadra di Allegri, che in un momento difficile a causa delle assenze di Dybala e Morata ha saputo compattarsi e giocare 90 minuti con intensità e concentrazione. Cambiato il modulo, con un 4-3-3 che ha esaltato le caratteristiche degli attaccanti esterni, la Juventus ora è maggiormente consapevole della sua forza. Ora non c’è tempo per riposarsi perché all’orizzonte c’è già il derby.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri