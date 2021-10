Calciomercato Juventus, il futuro di Dragusin è già deciso

Pianificare le mosse di calciomercato è fondamentale per una Juventus che vuole essere sempre più forte e competitiva anche in Europa.

C’è assolutamente bisogno nel prossimo futuro di avere a disposizione una rosa ampia e con tanti giocatori di qualità. Allo stesso tempo uno degli obiettivi della Juventus è quello di ringiovanire il suo organico e non appesantire troppo il monte degli ingaggi. La società ha puntato sulla linea verde e lo testimoniano i tanti giovani arrivati a rinfozare le squadre giovanili juventine. Ci sono però tanti giovani anche in giro per l’Italia dove sono stati ceduti in prestito ad altri club. Uno di questi è il centrale Dragusin, per il quale il futuro sembra essere già scritto.

