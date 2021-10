Calciomercato Juventus, nuovo difensore per Allegri | Occasione dal Napoli

Calciomercato Juventus, reparto da ricostruire nella linea arretrato: si potrebbe concretizzare una clamorosa occasione dal Napoli.

Uno dei reparti sui quali Cherubini cercherà di intervenire il prossimo anno è sicuramente la difesa, che in più di una circostanza ha denotato qualche scricchiolio in questo inizio di stagione. Sono diventate 20 le gare consecutive nelle quali la Juventus ha preso almeno un goal: tanti, troppi, per una squadra che vuole continuare a recitare un ruolo di primo piano in Italia, e poter sgomitare anche in campo europeo. Il tutto, mentre si è avviato da tempo un progetto volto a migliorare una rosa nella quale la carta d’identità di molti interpreti non è più verde, per usare un eufemismo.

Calciomercato Juventus, tentazione Manolas: via libera con il Napoli?

Secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, si potrebbero creare le premesse per un clamoroso assalto a Kostas Manolas, considerato non incedibile dal Napoli, che la scorsa estate ha fatto fronte alle avances dell’Olympiakos, salvo poi non riuscire a trovare l’accordo con il club greco. Il contratto dell’ex Roma scade nel 2024, in virtù del quale percepisce circa 4 milioni di euro: tanti sia per le casse dei partenopei, sia per quelle bianconere. Ma se Manolas decidesse di ridursi l’ingaggio…