Il calciomercato della Juventus ha visto la società bianconera molto impegnata in questi ultimi mesi a puntare su giovani talenti.

Tanti colpi sono stati messi a segno non solo in Italia ma in giro per l’Europa per rinforzare la seconda squadra che milita in serie C ma anche le altre squadre delle giovanili. L’obiettivo è quello ovviamente di avere a disposizione dei calciatori pronti a fare il salto in prima squadra, rinforzi cresciuti nel proprio vivaio o grazie alle esperienze accumulate durante i prestiti ad altre squadre.Ieri è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio di un altro giovane

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire