Calciomercato Juventus, un addio che sembra ormai cosa fatta. Lascerà la sua squadra tramite uno scambio di cartellini.

Calciomercato Juventus, un addio che sembra ormai indirizzato ad avvisarsi. Un noto obiettivo dei bianconeri, Van de Beek potrebbe lasciare il Manchester United ma non per vestire la maglia della Vecchia Signora. Stando all’indiscrezione lanciata da ‘Calciomercato.it’, il giovane olandese lascerebbe i Red Devils tramite uno scambio di cartellini con l’Inter. Proprio così, la rivale dei bianconeri sarebbe in pole per l’arrivo del centrocampista.

Van de Beek in cambio di Skriniar

Il Manchester United accetterebbe volentieri uno scambio con l’Inter per il difensore Milan Skriniar. Da lungo cercato dai bianconeri il centrocampista olandese era finito nel mirino di Allegri come potenziale risorsa in mediana già per un eventuale assalto a gennaio ma la dirigenza inglese preferirebbe lo scambio con i nerazzurri.