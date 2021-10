Formazioni ufficiali Torino Juventus | La decisione su Kean e Bernardeschi

Torino Juventus, le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due allenatori in vista della stracittadina. La decisione in attacco.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Torino Juventus, derby della Mole più sentito che mai. Una gara mai banale, che gli uomini di Allegri non possono permettersi di sbagliare, per non permettere ulteriore contatto dalla vetta: i successi contro Sampdoria, Spezia e Chelsea hanno ridato entusiasmo, ma ora i bianconeri sono attesi dalla prova del nove, e tempo di fallire non ce n’è più. Con Dybala e Morata ancora out, Allegri è costretto a rimodulare con molta inventiva, nuovamente, il suo reparto offensivo; analizziamo le scelte del tecnico livornese, e gli undici titolare anche del Torino.

Formazione ufficiale Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, A.Sandro, Bernardeschi, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Chiesa

Formazione ufficiale Torino: Milinkovic Savic, Zima, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukic, Pobega, Aina, Mandragora, Brekalo, Sanabria.