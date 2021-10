Juventus, Allegri può sorridere: l’infermeria si sta svuotando

Conferenza stampa della vigilia per mister Allegri che con la sua Juventus oggi pomeriggio affronterà il Torino di Juric in un derby tutto da vivere.

Altri tre punti da mettere in cascina per una classifica sicuramente da migliorare. Questo l’input principale dato dall’allenatore bianconero che vuole spingere sull’acceleratore prima della sosta per cercare di recuperare terreno su chi sta davanti. Certo i granata sembrano aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori nelle ultime settimane e proveranno a mettere in difficoltà una Juventus ancora con l’attacco spuntato e sicuramente stanca dopo aver giocato in settimana una grande partita in Champions League contro i campioni in carica del Chelsea.

