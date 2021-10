Torino-Juventus probabili formazioni: il dubbio è in attacco

Tutto pronto per il derby della settima giornata di serie A Juventus-Torino. Le ultime sulle probabili formazioni delle due squadre.

Fischio d’inizio alle ore 18 per la sfida tra i bianconeri di Allegri e i granata di Juric. Due squadre decisamente in ripresa dopo un inizio così così. Il Torino è cresciuto molto sotto la guida dell’ex tecnico del Verona e proverà a insidiare una Juventus con il morale a mille ma sicuramenta stanca. Il successo in Champions League di metà settimana contro il Chelsea ha fatto spendere tante energie fisiche e mentali. Senza dimenticare le assenze.

