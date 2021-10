Torino-Juventus: sì, adesso è la squadra di Massimiliano Allegri. Difesa, testa, e voglia matta di fare punti per tornare in alto

Quarta vittoria consecutiva. La quinta nelle ultime sei partite. Sì, adesso lo possiamo tranquillamente affermare: è tornata la Juventus, quella di Massimiliano Allegri. Quella capace di soffrire per lunghi tratti nella prima parte di gara, e che esce nella ripresa, non rischia più nulla, e colpisce quando il Torino non ha più tempo per poter andare a riprendere la partita. E adesso c’è la sosta, purtroppo. Dalla Continassa ne mancheranno tanti. Ma Allegri continuerà il proprio lavoro con i reduci. Perché alla fine “vincere è l’unica cosa che conta”. Per il bel gioco, non è tempo. Non serve. Sono solamente le vittorie a fare felici i tifosi. E quelle sofferte fanno godere ancora di più.

