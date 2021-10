Torino, la foto dello striscione shock degli ultrà granata

Ieri pomeriggio gli ultrà granata hanno esposoto uno striscione shock per incitare i loro beniamini in vista del derby. Al Torino dicono “uccidiamoli”.

Gli ultras dei gruppi organizzati oggi non saranno presenti in curva Maratona (i cui biglietti sono comunque stati tutti venduti) in segno di protesta contro le disposizioni anti-Covid. Per questo motivo hanno voluto incitare alla rifinitura Andrea Belotti e compagni. Di fonte all’ingresso di via Filadelfia, dove entrano anche i pullman delle squadre, è stato inoltre appeso uno striscione con scritto: “Uccideteli”. Una parola shock che indignato non solo gli avversari ma anche la gente del Torino. Una parola assurda, che in una partita di calcia richiama tristissimi eventi luttuosi. Un esempio pessimo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, preso un difensore francese | Annuncio UFFICIALE

Torino, lo striscione shock degli ultrà