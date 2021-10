Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Scelto l’attaccante per gennaio

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono convinti che l’attaccante abbia scelto già la sua prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente da ‘Mundo Deportivo’, si parla di Edison Cavani. Attaccante uruguaiano ex Napoli che attualmente al Manchester United non sta vivendo, di certo, bei momenti, visto che, sostanzialmente, l’acquisto di Cristiano Ronaldo oltre ad avergli “rubato” il numero 7 sulle spalle è stato anche conseguenza di un posto in meno da titolare. Ieri nonostante abbia giocato titolare con il Manchester United, il destino di Cavani sembra lontano dall’Inghilterra ma non in Italia come, invece, si presumeva. Infatti secondo gli spagnoli il destino del bomber è scritto.

Cavani ha scelto il Real Madrid

L’attaccante sceglierebbe come sua prossima destinazione il Real Madrid e non un ritorno in Italia, come si sperava, alla Juventus. Lo comunica ‘Mundo Deportivo’ che parla di un destino già scritto per Cavani.