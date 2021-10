Calciomercato Juventus, Cherubini tagliato fuori. Salta il colpo a parametro zero. Ormai i giochi sembrano davvero fatti

Ormai i giochi sembrano davvero fatti. E Cherubini si trova tagliato fuori dalla trattativa. Un colpo a parametro zero che salta. In maniera quanto clamorosa quanto inaspettata. Sì, perché la Juventus, di solito molto attenta a queste situazioni di mercato, si trova nuovamente impreparata: le altre lavorano con largo anticipo e, dopo aver perso l’occasione Donnarumma dal Milan, è sempre dai rossoneri che sarebbe potuto arrivare Kessie, che ormai – secondo quanto riportato da todofichajes.net – ha chiuso i colloqui con Maldini per il rinnovo del suo contratto. Lascerà il rossonero il centrocampista ivoriano. E la destinazione probabilmente sarà l’Inghilterra, con il Manchester United pronto all’assalto definitivo perché convinto di perdere Pogba. Il polpo infatti sembra avere già trovato un accordo con il Real Madrid: anche lui è in scadenza e si muoverà senza pesare sulle casse del suo nuovo club per quanto riguarda il costo del cartellino.

