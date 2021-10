Calciomercato Juventus, si riapre a gennaio | Il centrocampista ha deciso

Calciomercato Juventus, la pista per il centrocampista potrebbe riaprirsi a gennaio. Bianconeri pronti al grande colpo.

Calciomercato Juventus, la questione riguardante il centrocampista potrebbe riaprirsi. La situazione di De Paul all’Atletico Madrid è diventata una vera e propria incognita. Il giocatore potrebbe salutare Simeone già nel mercato di gennaio, andando via tramite uno scambio da qualche parte. Possibile il ritorno in Serie A. Lo annuncia ‘Calciomercatonews.com’ che parla del centrocampista argentino classe 1994 come un noto obiettivo dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma: ecco la contropartita!

De Paul possibile addio a gennaio

Il centrocampista ex Udinese, dopo nemmeno un anno potrebbe già lasciare l’Atletico Madrid. Un ritorno in Serie A come meta possibile e nel caso ci sarebbe proprio la Juventus, che già aveva seguito il possibile colpo De Paul nella scorsa stagione. Giocatore ideale tatticamente e tecnicamente, capace di dare un ottimo contributo in fase offensiva. Il poco spazio in Spagna sembra indirizzate il giocatore verso altri lidi.