Calciomercato Juventus, un’altra inglese si va avanti | Addio in estate

Calciomercato Juventus, un’altra inglese si sarebbe fatta avanti per il mediano bianconero. Cessione sempre più vicina.

Calciomercato Juventus, anche un’altra squadra inglese si sarebbe fatta sotto per il centrocampista bianconero. Non solo il West Ham, anche il Burnley starebbe valutando l’acquisto di McKennie, l’americano che in bianconero non sta trovando più lo spazio pianificato, nonostante la partenza da titolare ieri nel derby vinto contro il Torino. La Juventus dal suo punto di vista avrebbe fatto sapere anche il prezzo del cartellino del giocatore classe 1998: 35 milioni di euro.

La Juve fissa il prezzo su McKennie | Il Burnley ci prova

L’americano in bianconero non sembra più essere una priorità e per sbloccare il mercato la Juventus lo cederebbe a 35 milioni. Si è parlato negli scorsi giorni di un possibile assalto da parte del West Ham nel mercato di gennaio ma come riporta il sito ‘burnleyexpress.net’ sul bianconero ci sarebbe proprio il Burnley che accetterebbe la domanda dei bianconeri.