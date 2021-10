Calciomercato Juventus, il bomber a zero | Suggestione dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sono preoccupati per la situazione riguardo il bomber in scadenza che potrebbe lasciare a zero.

Calciomercato Juventus, il bomber potrebbe partire a parametro zero. Dall’Inghilterra sono preoccupati per la situazione riguardante il bomber del Liverpool Mohamed Salah, secondo Jamie Carragher storico ex difensore del Reds e anche giornalista di Sky Sport (inglese), Salah potrebbe lasciare proprio i Reds a parametro zero. Un’opportunità per i bianconeri che dopo l’addio di Cristiano Ronaldo cercherebbero un altro attaccante di qualità. L’egiziano sotto questo punto di vista risponde affermativo, essendo, un autentico fuoriclasse nel suo ruolo.

Salah via a parametro zero | La Juventus ci pensa

Un occasione più unica che rara. Su ‘thesportreviewthesportreview’ parlano proprio di un possibile addio del bomber egiziano e la Serie A, dove in passato ebbe opportunità di mettersi in luce con la maglia della Fiorentina e della Roma, potrebbe diventare una destinazione gradita.