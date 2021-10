Calciomercato Juventus, bomba Salah | 21 milioni sul piatto!

Calciomercato Juventus, la richiesta monstre di Salah rischia di far saltare il banco, e di proporre un’occasione assolutamente irripetibile.

Come una bomba deflagrante, è arrivata la notizia circa le richieste di Momo Salah per rinnovare il suo contratto con il Liverpool in scadenza nel 2023. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, l’egiziano chiederebbe uno stipendio da circa 18 milioni di sterline (circa 21 milioni di euro) a stagione; una cifra che porterebbe l’ex Roma a guadagnare quanto Kevin De Bruyne, al Manchester City. Al momento, i colloqui sono in una fase embrionale, ma sicuramente la sensazione è che i Reds difficilmente potranno raggiungere quel tipo di contratto, fermandosi a circa 15-16 milioni di euro annui (ipoteticamente).

Calciomercato Juventus, addio Salah: mission impossible bianconera?

Nei scorsi mesi il nome di Salah era stato accostato anche alla Juventus. Francamente, le chances di un approdo in bianconero dell’attaccante egiziano risultano molto scarse, dal momento che la “Vecchia Signora” ha da tempo avviato una campagna volta al ridimensionamento del monte ingaggi, con relativo abbassamento dell’età media della rosa. Ragion per cui, ipotizzare che Cherubini possa dare l’assalto al “Messi egiziano”, ora come ora, risulta impossibile: ovviamente la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui a partire fosse un calibro da 90, ma questo è un altro discorso, che al momento non è nella testa dei dirigenti bianconeri.