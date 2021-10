Juventus, Allegri lo promuove: “E’ un ragazzo sveglio”

La Juventus ieri ha ottenuto un altro prezioso successo in campionato piegando nei minuti finali la resistenza del Torino nel derby della Mole.

Si sapeva che nella stracittadina contro i granata di Juric ci sarebbe stato da soffrire. E infatti si è assistito ad un derby molto combattuto, sbloccato a pochi minuti dalla fine da Locatelli. Pur senza Dybala e Morata, la Juventus è riuscita a trovare un buon assetto offensivo specie nella ripresa. Importanti anche i cambi effettuati da Allegri. Che ha concesso qualche minuto anche al nuovo acquisto Kaio Jorge, recuperato dopo un infortunio. Il brasiliano è sttao un acquisto importante fatto dal club, un rinforzo per l’attacco del presente ma anche un possibile perno della squadra del futuro. Le indicazioni del tecnico sembrano essere chiarissime, ha molta stima del calciatore ex Santos.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri

Juventus, Kaio Jorge promosso da Allegri

“Kaio Jorge è entrato bene, ha toccato due palloni ma si vede che è un ragazzo sveglio” ha detto Allegri in conferenza stampa ieri. Parole sicuramente importanti quelle spese dal tecnico bianconero nei confronti del giocatore brasiliano. Finora frenato da un infortunio, in campo si è visto poco. Ma ieri nel derby il suo impatto è stato convincente, anche se ha giocato pochi minuti. L’impressione è che a ottobre, quando la Juventus sarà attesa da tanti impegni ravvicinati in campionato e Champions, Kaio Jorge troverà sicuramente più spazio. Allegri e la Juventus credono in lui.