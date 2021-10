Juventus, interrotta la striscia negativa: Allegri può essere soddisfatto

Per la Juventus è tempo di gioire dopo la vittoria nel derby contro il Torino. Un successo importante evidenziato anche da un dato statistico.

L’inizio di campionato balbettante sembra essere ormai solo un ricordo. Da qualche gara a questa parte la Juventus sembra essersi ritrovata e, nonostante le assenze per infortunio di alcuni giocatori molto rappresentativi come Dybala e Morata, sta collezionando risultati positivi. Sia in serie A, dove c’è da recuperare il gap dalle rivali per lo scudetto, sia in Champions League. Progressi che vengono confermati anche da un dato statistico.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri