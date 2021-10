Allegri, finalmente volti nuovi | Innesti a sorpresa nella Juventus

Max Allegri ha accolto con grande soddisfazione i nuovi innesti. Questi permetteranno alla Juventus di avere maggiore possibilità di variare.

La Juventus è uscita indenne dalla settimana peggiore. Domenica scorsa contro l’Empoli ha perso Paulo Dybala e Alvaro Morata in un colpo solo. Non due comparse ma due giocatori fondamentali per i bianconeri. Allegri però non s’è perso d’animo: si è inventato prima Bernardeschi falso nove nella gara contro il Chelsea e poi Chiesa attaccante. Ha fatto di necessità virtù e questo aspetto gli viene ampiamente riconosciuto stamattina dalla Gazzetta dello Sport.

