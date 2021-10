Calciomercato Juventus, “tradimento” Bentancur in Serie A | Annuncio Rai

Bentancur lascia la Juventus? Calciomercato, l’annuncio Rai fa chiarezza, fugando ogni possibile dubbio sul futuro dell’uruguayano.

Dopo un avvio molto stentato, durante il quale, assieme a quasi tutti i suoi compagni di squadra, ha fatto fatica ad ingranare la marcia, Rodrigo Bentancur lentamente sta lievitando in termini di prestazioni e di rendimento. Giocando in coppia con Locatelli, l’ex Boca appare più libero di testa, sgravato da quei compiti in fase di impostazione che si sono rivelati una vera e propria spada di Damocle l’anno scorso. Allegri è un suo grande estimatore, con il tecnico livornese che punta molto sulle qualità di quello che viene visto a tutti gli effetti come una mezzala, e non come un play capace di dettare i ritmi di gioco.

Calciomercato Juventus, il futuro di Bentancur al Milan? Ecco la verità

Nelle ultime settimane si era vociferato di un possibile interesse del Milan per Bentancur, con i rossoneri che avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per tastare il terreno, alla luce del sempre più probabile addio di Kessiè, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, non rinnovando, per adesso, il suo contratto in scadenza la prossima estate. Tuttavia, secondo quanto riportato da Rai Sport, filtrerebbero secche smentite sull’ipotetica pista Bentancur-Milan, per il quale, ora come ora, non ci sarebbero stati alcuni contatti concreti.