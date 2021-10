Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | La mossa dell’agente

Calciomercato Juventus, svolta per il rinnovo di Paulo Dybala: la mossa dell’agente non è passata assolutamente inosservata.

L’agente di #Dybala , Jorge Antun, ha lasciato Torino ed è rientrato in Argentina // Dybala’s agent has left Turin and is now in Argentina. TIC TAC 😎✍️⚪️⚫️ @GoalItalia @Goal

Importanti novità sul fronte rinnovo Dybala svelate dal giornalista di goal.com Romeo Agresti. Secondo quanto riferito, infatti, l’agente della Joya, Jorge Antun, avrebbe lasciato da poco Torino, per fare ritorno in Sudamerica: segnale evidente che, almeno a stretto giro di posta, non verranno approfonditi i colloqui per il prolungamento del contratto del numero 10 bianconero, in scadenza nel 2022. Le parti sembrano essersi sensibilmente avvicinate, ma è stato deciso di approfondire la questione più in là, per diradare il clima di pressione che stava vivendo l’attaccante, che sta smaltendo i postumi dell’infortunio patito contro la Samp.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: manca poco per la firma

Ormai è solo questione di tempo: lo stiamo dicendo da tanto, è vero, ma tutti i tasselli si stanno incastrando, e il mosaico è quasi completato. Un’intesa sarà trovata sulla base di un contratto quadriennale a circa 10 milioni di euro a stagione: resta da capire a quanto ammonterà la parte fissa, e a quanto quella relativa ai bonus, ma ormai siamo giunti al traguardo d’arrivo, e ci si può permettere il lusso anche di “traccheggiare”.