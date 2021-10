Calciomercato Juventus, il retroscena sul bomber | Cosa è successo

Calciomercato Juventus, il retroscena sull’attaccante che ha fatto saltare la trattativa è dovuto a Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, un retroscena che coinvolge Cristiano Ronaldo. Oggi lo comunica il ‘Corriere dello Sport’ che in un sondaggio racconta il retroscena del mancato colpo in entrata per colpa dell’attaccante portoghese. Il protagonista in questione è Edin Dzeko, il bomber bosniaco fu molto vicino al passaggio bianconero nel 2020 e lo fu ancora di più all’inizio del 2021 ma la fiducia nella permanenza di Cristiano Ronaldo fece desistere Cherubini ad affondare il colpo.

Cherubini rinunciò a Dzeko per tenere Cristiano Ronaldo

Diciamo che la fiducia mal posta di Cherubini nei confronti del bomber portoghese e della sua permanenza in bianconeri sono stati cruciali per il mancato passaggio di Dzeko alla Juventus. Lo stesso giocatore aveva più volte fatto sapere il gradimento per il passaggio sotto la Mole ma purtroppo si è poi inserita l’Inter con Marotta convincendo il bomber, ormai certamente non più giovanissimo e al suo canto del cigno, a scegliere Milano come prossima destinazione.