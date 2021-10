Calciomercato Juventus, l’occasione può arrivare dalla Spagna

Il 2022 può essere un anno di grandi occasioni per il calciomercato di una Juventus che vuole diventare sempre più forte e competitiva.

L’inizio del nuovo anno ormai non è molto lontano e già a gennaio se ci sarà l’occasione la dirigenza juventina proverà a regalare qualche nuova pedina a mister Allegri. L’obiettivo è ovviamente quello di avere a disposizione un organico sempre più competitivo, visto che la Juventus sarà impegnata su più fronti. Non si preannunciano grandi colpi nel mercato invernale mentre in estate qualche novità potrebbe esserci considerando anche la lista dei possibili futuri parametri zero. Ovvero quei calciatori che in caso di mancato rinnovo potrebbero essere ingaggiati senza sborsare nemmeno un euro per il loro cartellino.

