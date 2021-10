Calciomercato Juventus, Torino capitale delle trattative | Sono giorni decisivi

Improvvisamente, con lo stop per le nazionali, si infiamma il calciomercato Juventus. Proprio a Torino grandi intrecci per le future trattative.

Torino e lo Stadium diventano improvvisamente la capitale delle trattative. Il calciomercato Juventus si infiamma proprio nel giardino di casa in concomitanza con le partite delle nazionali. A spiegare la situazione è il quotidiano Tuttosport. L’Allianz si prepara per la settimana dedicata alle finali di Nations League. La casa della Vecchia Signora sarà uno dei due teatri, assieme a San Siro. Se l’Italia campione d’Europa del ct Roberto Mancini mercoledì affronterà la Spagna a Milano, giovedì a Torino si disputerà Belgio-Francia.

Calciomercato Juventus, chi interessa

Belgio-Francia sostanzialmente racchiude tutto ciò che vorrebbe Allegri. Le idee a Vinovo passano da questo match. Nella Nazionale del ct Didier Deschamps, di Adrien Rabiot e dell’indimenticato ex bianconero Paul Pogba ci sarà anche Aurelien Tchouameni. Nel Belgio, invece, Alex Witsel. Si tratta, insomma, di incroci troppo ghiotti per non approfondire il discorso con qualcuno di loro. Per esempio, il centrocampista del Monaco, già sondato dai dirigenti bianconeri in agosto, è uno dei grandi obiettivi di mercato per gennaio o giugno. Il riccioluto fiammingo, invece, è un nome buono per tutte le stagioni considerato che darebbe esperienza ad un reparto ancora molto verde.