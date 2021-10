Calciomercato Juventus, firma ad un passo | Contratto già pronto

Calciomercato Juventus, firma ormai sempre più vicina. Il contratto per lui sarebbe già pronto, incontro vicinissimo.

Calciomercato Juventus, il contratto del giocatore è sempre più vicino al rinnovo. La firma è infatti ad un passo anche per la felicità del mister che sa dell’importanza indispensabile del proprio terzino. Cuadrado da quando è arrivato in bianconero ha dato una prova di forza pazzesca e ogni partita parla chiaro, il colombiano è una risorsa infinita per questa squadra. Proprio per questo motivo la società ha deciso di rinnovare il suo contratto, nonostante l’età non più giovanissima (33 anni). Cuadrado è quindi ad un passo dalla firma sul suo nuovo contratto che lo legherà in bianconero almeno un’altra stagione. Come riportato da ‘Tuttosport’ il direttore sportivo Cherubini e l’agente del giocatore Lucci si incontreranno a breve ma ci sarebbe comunque un’intesa di massima per la firma e quindi il rinnovo per un’altra stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un solo obiettivo in mediana | È in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, i bianconeri piombano sull’esterno | Si tratta