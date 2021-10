Calciomercato Juventus, le due strade possibili per arrivare a Vlahovic

Il calciomercato della Juventus è ovviamente già improntato al futuro e la dirigenza bianconera pensa ai colpi da mettere a segno nel 2022.

Non ci sono dubbi sulla volontà del club, che è quella di avere una squadra sempre più forte e competitiva in tutti i reparti. L’addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni del calciomercato estivo è stato compensato per ora con l’arrivo di Kean e di un giovane molto promettente come Kaio Jorge, per il quale Allegri nei giorni scorsi ha speso parole d’elogio. La Juventus però vorrebbe andare oltre e cercare nel prossimo mercato un bomber che possa garantire almeno 20 gol.

